В Башкирии запускается пилотная программа «Земский работник культуры»

В Башкортостане начинается реализация программы «Земский работник культуры». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил сегодня в Уфе на первом культурном форуме «АРТ-Курултай», передает ИА «Башинформ».

Согласно программе, первые 60 грантов по 500 тысяч рублей получат работники сельских учреждений культуры. По данным агентства, Башкирия станет пилотным регионом России, где будет реализована программа.

Поручение о проработке вопроса целесообразности появления федеральной программы «Земский культработник» в конце 2019 года дал Президент России Владимир Путин.