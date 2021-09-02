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Ру Тат
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2 сентября 2021  12:49

В Башкирии закрыты несколько кемпингов из-за появления медведей

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Туристов в Башкирии предупреждают об осенней активности медведей. В связи с появлением этих хищников в национальном парке «Башкирия» закрыты несколько кемпингов, сообщает ИА «Башинформ».

В администрации парка уточнили, что в настоящее время не принимают туристов в кемпингах «45 квартал», «2 пост», «Ясная поляна» на побережье Нугушского водохранилища и «Антонова скала» на реке Белой в Бурзянском районе. 

К туристическим стоянкам проезд закрыт железобетонными блоками, добавили в парке. 

Национальный парк «Башкирия» расположен на территории Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского районов республики.

#башкирия #туристы #медведи
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