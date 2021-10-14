В Башкирии вводят QR-коды для посещения салонов красоты, фитнес-центров и бань

В Башкортостане с 18 октября вступают в силу новые ограничения для непривитых от коронавируса граждан. С этой даты для посещения ряда заведений необходимо иметь сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест либо справку о перенесенном не позднее шести месяцев назад заболевании. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Один из указанных выше документов необходимо будет предъявить при посещении косметических, массажных и SPA-салонов, салонов красоты, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также заведений общепита, где имеется более 50 посадочных мест.

При этом норма о ПЦР-тесте будет действовать до 27 октября. После этой даты посетители должны будут предъявлять сертификат о прививке либо справку о перенесенном заболевании.

Ряд ограничений для непривитых граждан уже действует на территории республики. Так, сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест либо справку о перенесенном заболевании с 12 октября необходимо предъявлять при посещении торговых центров, музеев, библиотек, театров, кино, концертных залов, а также для проезда на междугородних автобусах.

Кроме того, в Башкирии введена обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет.

В Татарстане, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», с 11 октября введены QR-коды для посещения ряда объектов и самоизоляция для пожилых, которые не вакцинировались.