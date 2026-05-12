В Башкирии в реке утонул полуторагодовалый ребенок

В Башкирии в реке Ай утонул полуторагодовалый ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения полуторагодовалого ребенка вблизи реки Ай. По версии следствия, 11 мая малолетний, находившийся со своей матерью и другими взрослыми с детьми в лесном массиве недалеко от села Месягутово, остался без присмотра и пропал без вести», – рассказали в ведомстве.

Тело ребенка в дальнейшем было обнаружено в 7 километрах от места исчезновения. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, а действиям родителей дается правовая оценка.