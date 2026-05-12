news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 12 мая 2026 19:01

В Башкирии в реке утонул полуторагодовалый ребенок

Читайте нас в
Телеграм

В Башкирии в реке Ай утонул полуторагодовалый ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения полуторагодовалого ребенка вблизи реки Ай. По версии следствия, 11 мая малолетний, находившийся со своей матерью и другими взрослыми с детьми в лесном массиве недалеко от села Месягутово, остался без присмотра и пропал без вести», – рассказали в ведомстве.

Тело ребенка в дальнейшем было обнаружено в 7 километрах от места исчезновения. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, а действиям родителей дается правовая оценка.

#башкирия #следственный комитет #ребенок утонул
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

12 мая 2026
Умер протоиерей Виталий – один из тех, кто возрождал Варваринский храм Казани

Умер протоиерей Виталий – один из тех, кто возрождал Варваринский храм Казани

12 мая 2026
Новости партнеров