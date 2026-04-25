В Башкирии у продавца из РТ изъяли устройства для шпионажа

В Башкирии у жителя РТ изъяли устройства для шпионажа со скрытой записью звука и аудио, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Житель Татарстана, 42-летний мужчина, купил в интернете партию устройств, замаскированных под GSM-трекеры, которые могли скрытно записывать звук. Кроме того, он купил настольные часы с функцией аудио- и видеозаписи, а затем изменил их так, чтобы можно было негласно записывать речь. После этого он разместил объявления о продаже устройств в интернете.

Мужчину задержали во время проверочной закупки. В его доме в Альметьевске обнаружили и изъяли 14 устройств, которые могут быть использованы для шпионажа.

Возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит до 4 лет лишения свободы.