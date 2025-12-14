В Башкирии трагически погиб журналист Ильшат Имангулов

В Башкортостане 12 декабря трагически погиб известный журналист, писатель и общественный деятель, бывший собкор «Татар-информа» Ильшат Имангулов. Ему было 54 года. Об этом сообщает «Башинформ».

Имангулов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Прощание с ним проходит сегодня в деревне Купербаш Краснокамского района, где он провел детские годы.

Ильшат Имангулов родился 22 ноября 1971 года в Уфе. Он окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности зооинженер-пчеловод, после чего занимался исследованиями в области популяционной генетики медоносной пчелы в Уфимском научном центре РАН.

В дальнейшем Имангулов посвятил себя журналистике. Он работал собственным корреспондентом изданий «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Известия», печатался в «Парламентской газете», газете «Труд», журнале «Журналист», а также был собкором агентства «Татар-информ». Являлся автором научных публикаций по пчеловодству.

В 2010 году Имангулов стал лауреатом премии территориального управления Министерства юстиции РФ по Башкортостану за лучший журналистский материал о правах человека. Его деятельность также была отмечена благодарностями Всемирного конгресса татар, Татарского дворянского собрания и других общественных организаций.

Как писатель Ильшат Имангулов дебютировал в 2010 году, выпустив ряд историко-краеведческих изданий, в том числе двухтомник «Хроники Прикамья». Занимался художественной прозой и переводами с татарского языка, публиковался в журнале «Бельские просторы». В 2024 году в Уфе вышел его научно-фантастический роман «Презентация времен».