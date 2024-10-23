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В Башкирии студентку осудили за обмен интимными фото с третьеклассником
В Башкирии Белебеевский городской суд вынес приговор 18-летней девушке за обмен интимными фотографиями с учеником третьего класса, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные источники.
Ранее в правоохранительных органах агентству рассказали, что в отношении студентки, которая обменивалась с третьеклассником интимными фотографиями, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
По информации из соцсетей, 18-летняя студентка из поселка Приютово обменивалась со школьником интимными фотографиями. Мать мальчика обнаружила переписку с обнаженными фотографиями и обратилась в полицию с заявлением.
Представитель суда отметил, что студентке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и ограничение свободы на один год. Приговор еще не вступил в законную силу, так как обвиняемая подала апелляцию. «Дата слушания апелляции пока не определена», – добавил источник РИА Новости.
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