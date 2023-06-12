Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Башкирии спасли девушку, которая сорвалась с шестиметровой высоты в пещере
В Киндерлинской пещере в Гафурийском районе Башкирии спасли девушку, которая сорвалась с шестиметровой высоты, сообщает ТАСС.
Спасение девушки длилось около семи часов.
По данным агентства, девушка находилась в составе группы из нескольких человек. Группа не была зарегистрирована в МЧС РФ и была без спецоборудования.
Во время обследования пещеры 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты, она получила травмы головы и таза.
Протяженность пещеры составляет порядка 15 километров, а ее глубина – 128 метров.
В процессе спасательной операции, которая длилась порядка семи часов, спасатели добрались до пострадавшей и оказали первую помощь.
Ее закрепили на специальные жесткие носилки для узких пространств. Чтобы вытащить девушку, сотрудники МЧС осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа