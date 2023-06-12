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Руc Тат
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Происшествия 12 июня 2023 12:19

В Башкирии спасли девушку, которая сорвалась с шестиметровой высоты в пещере

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В Киндерлинской пещере в Гафурийском районе Башкирии спасли девушку, которая сорвалась с шестиметровой высоты, сообщает ТАСС.

Спасение девушки длилось около семи часов.

По данным агентства, девушка находилась в составе группы из нескольких человек. Группа не была зарегистрирована в МЧС РФ и была без спецоборудования.

Во время обследования пещеры 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты, она получила травмы головы и таза.

Протяженность пещеры составляет порядка 15 километров, а ее глубина – 128 метров.

В процессе спасательной операции, которая длилась порядка семи часов, спасатели добрались до пострадавшей и оказали первую помощь.

Ее закрепили на специальные жесткие носилки для узких пространств. Чтобы вытащить девушку, сотрудники МЧС осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска.

#башкирия
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