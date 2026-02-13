В Башкирии соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в адрес ветерана

В Башкирии суд оштрафовал и отправил под административный арест соседа военнослужащего, участвующего в СВО. Мужчину наказали за то, что он многократно рисовал в подъезде свастику и оскорбительные надписи в адрес солдата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В администрацию Туймазинского района обратилась жена военнослужащего. Она сообщила, что кто-то пишет оскорбления в адрес ее мужа на стенах подъезда, почтовом ящике и в лифте. Кроме того, хулиган изображал нацистскую символику. Несмотря на то, что рисунки закрашивали, он наносил их снова.

Правоохранительные органы быстро вычислили нарушителя, им оказался сосед заявительницы. На мужчину составили протоколы за дискредитацию армии и публичную демонстрацию нацистской символики. В суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения всем соседям.

Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей и арестовали на пять суток.