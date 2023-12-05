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В Башкирии школьник напал с ножом на другого ученика
В Башкирии подросток на перемене в школе напал с ножом на другого ученика. По предварительным данным, конфликт произошел из-за общей знакомой школьников – ученицы той же школы, сообщают в пресс-службе МВД по РБ.
«Предварительно установлено, что ученик 7-го класса одной из школ села Кармаскалы причинил травму имевшимся у него ножом из набора мультитул ученику 8-го класса. Пострадавшему оказана медицинская помощь», – указали в ведомстве.
Сотрудники полиции совместно с территориальным подразделением СК России устанавливают обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее подростки на профилактическом учете не состояли.
Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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