В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР ВСУ

В башкирском селе Верхние Татышлы Татышлинского района прошла церемония прощания с младшим сержантом и добровольцем Фанисом Хусаиновым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО, сообщает информагентство «Башинформ».

Проститься с героем пришли глава Башкортостана Радий Хабиров, представители районной администрации, военного комиссариата, родные, близкие и друзья.

Широкую известность Фанис Хусаинов получил в начале сентября, когда во время спецзадания захватил БТР противника и вернулся на нем. Кроме того, 5 сентября отряд подвергся обстрелу из американских систем «Хаймарс». Один из земляков Хусаинова получил контузию и осколочные ранения. Доброволец извлек раненого из-под обломков и быстро доставил его в военный госпиталь.

