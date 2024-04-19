В Башкирии произошла серьезная авария с пятью погибшими. Кадрами с места ДТП делятся пользователи социальных сетей.

Фото: © Соцсети

По их информации, на выезде из Уфы столкнулись поливальная машина и легковушка.

В результате ДТП погибли трое парней и две девушки, еще два человека госпитализированы с травмами.