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В Башкирии произошла серьезная авария с пятью погибшими
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В Башкирии произошла серьезная авария с пятью погибшими. Кадрами с места ДТП делятся пользователи социальных сетей.
По их информации, на выезде из Уфы столкнулись поливальная машина и легковушка.
В результате ДТП погибли трое парней и две девушки, еще два человека госпитализированы с травмами.
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