В Башкирии привязанный к гидроциклу надувной диван с людьми влетел в катер, есть погибший

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около половины одиннадцатого дня на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе Башкирии.

В районе детского лагеря «Спартаковец» предлагались услуги катания на надувном диване на воде, который привязан к гидроциклу. Так, во время одного из катаний водитель гидроцикла не учел безопасную длину веревки и ударил диван с людьми о проходящий катер.

В результате случившегося погиб один человек, еще один получил различные травмы – его отправили в местную районную больницу. Более подробные обстоятельства случившегося выясняются.

На место выехали следователи и заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.