В Башкирии показатели индекса промышленного производства увеличились на 7,5%

Апрельские показатели индекса промышленного производства Башкирии составили 107,5% к аналогичному периоду прошлого года. В общей сложности данный показатель за первые четыре месяца 2021 года сложился на уровне 102,1%, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Башстат.

По данным статистики, с января по апрель текущего года рост наблюдался в обрабатывающих производствах, энергетическом секторе и сфере водоснабжения, водоотведения, устранении загрязнений, сбора и утилизации отходов.

В то же время показатели сырьевого сектора РБ снизились на 26,9% по отношению к январю–апрелю прошлого года, добыча сырой нефти и природного газа — на 39,1%, других полезных ископаемых — на 15,9%.

Если говорить о России в целом, то индекс промышленного производства за первые четыре месяца 2021 года составил 101,1%.