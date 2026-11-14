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Происшествия 14 ноября 2026 09:37

В Башкирии подросток на питбайке погиб в ДТП с грузовиком

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В Башкирии подросток, катавшийся на питбайке, погиб в ДТП с грузовиком, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления ГИБДД по региону Владимира Севастьянова.

По его словам, двое ребят ехали по трассе М-7 на питбайке. В какой-то момент 16-летний водитель не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся, а его 14-летний пассажир попал под колеса грузовика Scania на встречке и погиб от полученных травм.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#гаи
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