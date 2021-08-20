В Башкирии до 9 сентября запрещено посещать леса

В Башкирии с сегодняшнего дня и до 9 сентября ограничено пребывание граждан в лесах на всей территории лесного фонда республики, а также въезд в них транспортных средств. Соответствующий приказ издан в Минлесхозе республики, сообщает ИА «Башинформ».

Запрет связан с установлением аномально жаркой и засушливой погоды и чрезвычайной пожароопасностью.

Туристам и охотникам рекомендуется строго соблюдать введенные ограничения. В Минлесходе также напоминают, что разведение костров, сжигание хвороста, сухой травы в лесах и на участках, примыкающих к ним, преследуется законом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за аномальной жары и чрезвычайной пожароопасности в Башкирии с 18 августа до 5 сентября закрыты для посетителей природные парки «Иремель» и «Зилим».