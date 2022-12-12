В Башкирии дети участников военной спецоперации будут учиться в «шаймуратовских классах»

В Башкортостане создадут специальные «шаймуратовские классы», в которых будут учиться дети добровольцев – участников военной спецоперации. Решение о таком нововведении поддержал глава республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».

«Мы сколько надо, столько и будем поддерживать наши батальоны, наших мобилизованных, постоянно туда должны ходить гуманитарные конвои. Сейчас вот зима наступила, хорошо, что теплые вещи отправили. Мы всегда рядом», – приводит агентство его слова. Заняться этим вопросом Хабиров поручил республиканскому Минобрнауки.

Впервые создавать классы имени Минигали Шаймуратова начали в 2020 году в Уфе и муниципальных районах. В них ведется систематическая работа по воспитанию патриотизма, уважения к истории страны, также дети проходят военно-спортивное обучение.

С началом военной спецоперации в Башкирии создали батальон имени Шаймуратова – его формирование завершилось в июле.