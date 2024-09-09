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В Башкирии будут штрафовать за курение вейпов и кальянов в общественных местах
В Башкортостане планируют ввести штрафы за курение кальянов и вейпов в общественных местах. Такое решение было принято в связи с увеличением числа людей, пользующихся этими устройствами, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.
«В федеральном и республиканском законодательстве содержится перечень общественных мест, в которых запрещается курение <...> К таким местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолеты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и т.д. За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей – за повторное нарушение», – говорится в сообщении.
Изменения в Кодексе об административных правонарушениях республики, касающиеся ответственности за курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общественных зонах, вступят в силу в сентябре, заявили представители пресс-службы.
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