В Башкирии будет создана комиссия по вопросам деятельности недропользователей

В Башкортостане будет создана межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования на территории. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров, пишет ИА «Башинформ».

Хабиров отметил, что существует необходимость налаживания взаимодействия между муниципалитетами, органами власти, контрольно-надзирающими органами и недропользователями. Комиссия, по словам руководителя республики, будет рассматривать четкое выполнение недропользователями всех этапов лицензий.

Ранее на совещании в Баймаке глава региона отметил, что в настоящее время о разработке того или иного участка жители районов республики узнают только после того, как туда заходит техника.

Глава региона рассказал о новой информации, касающейся владельцев компаний, ведущих разработки на территории республики. Так, одним из бенефициаров компании «Альтинвест», которая добывает золото в Учалинском районе, является украинский политик, бывший вице-премьер и экс-депутат Верховной Рады Леонид Казаченко, включенный в российский санкционный список. ООО «Златолит-Плюс» зарегистрировано на Сейшельских островах, а учредителями «полуофшорной» компании «ИремельБашресурс» являются чешские бизнесмены.

«Удивительные вещи происходят, с одной стороны — это не противозаконно. Но есть повод задуматься, куда уходят все эти деньги», — прокомментировал ситуацию Хабиров. Он поручил Премьер-министру Башкирии в течение недели подготовить все решения относительно создания межведомственной комиссии.