В баскетбольный клуб УНИКС вернулся Станислав Еремин

Заслуженный тренер России Станислав Еремин вернулся в УНИКС — пресс-служба казанского баскетбольного клуба сообщила о назначении специалиста на должность тренера детско-юношеской секции и помощника президента БК по развитию молодежного проекта.

Еремин является одним из самых известных российских тренеров, возглавлял сборную России и столичный ЦСКА, сделав армейцев девятикратными чемпионами страны. На протяжении семи сезонов Станислав Георгиевич тренировал УНИКС (2000–2006, 2012–2013) и привел казанцев к победе в Евролиге ФИБА в 2004 году. Затем Еремин работал вице-президентом и генеральным менеджером казанского клуба.

В пресс-службе клуба выразили уверенность в том, что богатый опыт, высокий профессионализм, знания и самоотдача Еремина принесут большую пользу молодежному проекту и помогут развитию талантливых баскетболистов в структуре УНИКСа. Публика в казанском «Баскет-холле» могла видеть Еремина на недавнем матче Евролиги с питерским «Зенитом» рядом с президентом казанского клуба Евгением Богачевым.