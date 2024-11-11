В Барселоне переселенцы из России организовали празднование Дня народного единства

День народного единства совместно отпраздновали в Барселоне национальные ассоциации, основанные в испанском регионе Каталония выходцами из регионов России и бывшего СССР. Участниками объединяющего празднества стали и представители Татаро-башкирской ассоциации Пиренейского полуострова, сообщила «Татар-информу» ее глава Айсина Ахмадиева.

Мероприятие, идею которого как руководитель местной ассоциации «Дружба народов» предложила Людмила Шклярова, прошло 9 ноября. Ведь в Испании российский праздник День народного единства, выпавший в этом году на понедельник, не является нерабочим.

Представители Татаро-башкирской ассоциации Пиренейского полуострова Фото: предоставлено Татаро-башкирской ассоциацией Пиренейского полуострова

Задействованы в празднике были национальные объединения около 30 регионов России, в том числе состоящие из переселенцев из Калмыкии, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Бурятии.

Представители народов приготовили к празднику национальные блюда для взаимной дегустации угощений.

«От Татаро-башкирской ассоциации к столу были поданы баурсак, лепешки, пирожки и сладкий пирог. Из числа татар приняли участие 8 человек, из числа башкир 12. Все они – участники единого творческого коллектива. На общем концерте ассоциации и объединения представляли по одному индивидуальному и по 2-3 коллективных номера национальной художественной самодеятельности. Самым многочисленным коллективом праздника оказалась калмыцкая ассоциация. Все ее участники были в национальных костюмах и представили наиболее широкий ассортимент блюд своей кухни», – рассказала Ахмадиева.

Часть представителей ассоциаций бурят и калмыков Фото: предоставлено Татаро-башкирской ассоциацией Пиренейского полуострова

Национальную композицию от Татарстана на татарском языке исполнил артист Адель Залялиев. От Башкортостана песни на башкирском языке исполнили артистка Райхана Гиниятуллина и творческий коллектив Сибайского района Башкортостана, стихотворение прочитала Минниса Мустафина.

Представители ассоциаций презентовали друг другу культуру своих народов. Мигранты из Татарстана и Башкортостана оформили специально для этого демонстрационные стенды о своих регионах. Гости праздника смогли поучаствовать в конкурсах и благотворительной лотерее, а дети получили подарки ко Дню народного единства.

Представление членами ассоциаций своих регионов и национальных блюд Фото: предоставлено Татаро-башкирской ассоциацией Пиренейского полуострова

«Мы познакомились и подружились с представителями национальных диаспор из Калмыкии и Чувашии. Хотим провести с ними культурный вечер в преддверии Нового Года с дегустацией национальных блюд», – подытожила Айсина Ахмадиева.