В Барнауле задержан мужчина, который отравил воду для мобилизованных

В Барнауле задержали местного жителя, который отравил воду военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Установлено, что мужчина в сети связался с гражданином Украины и выразил готовность поддержать украинские вооруженные силы. Чтобы доказать свои намерения, он отравил воду, что предназначалась для мобилизованных военнослужащих.

Весь процесс мужчина снял на видео и отправил его представителям Украины, занимающимися вербовкой россиян. Уточняется, что военнослужащие воду выпить не успели.

Преступный умысел злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Ему предъявили обвинения в покушении на государственную измену и покушении на террористический акт. Злоумышленник заключен под стражу.