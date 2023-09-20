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В Барнауле задержан мужчина, который отравил воду для мобилизованных
В Барнауле задержали местного жителя, который отравил воду военнослужащих, сообщает РИА Новости.
Установлено, что мужчина в сети связался с гражданином Украины и выразил готовность поддержать украинские вооруженные силы. Чтобы доказать свои намерения, он отравил воду, что предназначалась для мобилизованных военнослужащих.
Весь процесс мужчина снял на видео и отправил его представителям Украины, занимающимися вербовкой россиян. Уточняется, что военнослужащие воду выпить не успели.
Преступный умысел злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Ему предъявили обвинения в покушении на государственную измену и покушении на террористический акт. Злоумышленник заключен под стражу.
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