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Происшествия 22 января 2024 09:13

В Барнауле задержали мужчину, который пытался устроить теракт на объекте Минобороны

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В Барнауле задержан мужчина, который попытался устроить теракт на объекте Минобороны, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанный ФСБ мужчина оказался жителем Алтайского края.

#спецоперация на Украине
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