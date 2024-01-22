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В Барнауле задержали мужчину, который пытался устроить теракт на объекте Минобороны
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В Барнауле задержан мужчина, который попытался устроить теракт на объекте Минобороны, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, задержанный ФСБ мужчина оказался жителем Алтайского края.
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