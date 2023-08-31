В Барнауле гимнастка упала с высоты во время выступления в цирке

В Барнауле артистка цирка упала с высоты во время выступления, прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, сегодня появилась информация о том, что акробатка цирка упала с высоты на арену во время выполнения трюка в Барнауле.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору выехать на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства проводят проверку исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений.