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Происшествия 31 августа 2023 17:11

В Барнауле гимнастка упала с высоты во время выступления в цирке

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В Барнауле артистка цирка упала с высоты во время выступления, прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, сегодня появилась информация о том, что акробатка цирка упала с высоты на арену во время выполнения трюка в Барнауле.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору выехать на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства проводят проверку исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений.

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