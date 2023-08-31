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В Барнауле гимнастка упала с высоты во время выступления в цирке
В Барнауле артистка цирка упала с высоты во время выступления, прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, сегодня появилась информация о том, что акробатка цирка упала с высоты на арену во время выполнения трюка в Барнауле.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору выехать на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.
Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства проводят проверку исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений.
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