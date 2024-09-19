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Происшествия 19 сентября 2024 16:27

В банковской ячейке дагестанского банкира нашли почти две тысячи бриллиантов

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Правоохранительные органы нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Об этом сообщает РИА новости.

Ранее на бывших сотрудников банка, которые, по версии следствия, помогли дагестанскому заводу получить кредит, было заведено уголовное дело.

Была арестована банковская ячейка и ее содержимое: пять колец с бриллиантами, семь пар сережек, усыпанных драгоценными камнями. Одна из пар насчитывает 618 бриллиантов. В ячейке также нашли брошь и два браслета, украшенные алмазами, а также золотую цепь.

Всего в украшениях из золота, серебра и палладия использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.

#Дагестан #Мошенничество
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