В банковской ячейке дагестанского банкира нашли почти две тысячи бриллиантов

Правоохранительные органы нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Об этом сообщает РИА новости.

Ранее на бывших сотрудников банка, которые, по версии следствия, помогли дагестанскому заводу получить кредит, было заведено уголовное дело.

Была арестована банковская ячейка и ее содержимое: пять колец с бриллиантами, семь пар сережек, усыпанных драгоценными камнями. Одна из пар насчитывает 618 бриллиантов. В ячейке также нашли брошь и два браслета, украшенные алмазами, а также золотую цепь.

Всего в украшениях из золота, серебра и палладия использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.