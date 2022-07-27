В Татарстане 92% поддельных банкнот приходится на пятитысячные

В апреле-июне 2022 года в банковской системе Татарстана выявлено 148 российских денежных знаков с признаками подделки, что на 6,7% меньше, чем в первом квартале этого года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Большинство выявленных поддельных банкнот – пятитысячные. Их доля составила 92% от общего количества подделок, или 136 штук. Это на пять больше чем в первом квартале. Кроме того, было выявлено семь банкнот номиналом 2000, а также подделки номиналом 1000 и 200 рублей.

Помимо российских купюр, было выявлено две поддельные банкноты иностранных государств: одна номиналом 100 долларов, а другая – 100 юаней.

Проверку подлинности российских банкнот можно провести без специального оборудования: на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Так, на купюре номиналом 5000 рублей образца 1997 года на купонных полях на просвет можно рассмотреть водяные знаки в виде числа «5000» и портрета Н.Н. Муравьева-Амурского. Также на передней части банкноты нанесено изображение герба Хабаровска, цвет которого при наклоне меняется с малинового на золотисто-зеленый.

Кроме того, на всех российских банкнотах есть защитная нить. На пятитысячной купюре пять участков этой нити выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. Если рассматривать банкноту на просвет, то защитная нить имеет вид темной полоски с ровными краями и повторяющимся изображением 5000.