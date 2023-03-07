Стало известно, какие банкноты в Татарстане подделывают чаще всего

В банковском секторе Татарстана за IV квартал прошлого года выявлено 64 поддельных купюры, что на 16 меньше, чем годом ранее. Большинство фальшивок – 50 штук – это банкноты номиналом 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службу отделения Банка России — Национального банка по РТ.

Кроме того, выявлены по шесть банкнот номиналами 1 тыс. и 2 тыс. рублей, две сторублевых купюры, а также одна поддельная банкнота иностранного государства – 50 долларов США.

Проверку подлинности российских банкнот можно провести без специального оборудования: на просвет, наощупь и при изменении угла зрения. Так, на купюре номиналом 5000 рублей образца 1997 года на купонных полях на просвет можно рассмотреть водяные знаки в виде числа «5000» и портрета Н.Н. Муравьева-Амурского. Также на передней части банкноты нанесено изображение герба Хабаровска, цвет которого при наклоне меняется с малинового на золотисто-зеленый.

Кроме того, на всех российских банкнотах есть защитная нить. На пятитысячной купюре пять участков этой нити выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. Если рассматривать банкноту на просвет, то защитная нить имеет вид темной полоски с ровными краями и повторяющимся изображением 5000.