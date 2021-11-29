В банкиры с детского сада

И это не шутка! Уже семь лет дети Казани осваивают азы банковского дела и финансовой грамотности в Детском городе КидСпейс. Внедриться в профессию помогает самый настоящий и крепко стоящий на ногах банк для взрослых — Ак Барс Банк.

Несмотря на развитие технологий и скоростей, крупные компании редко создают симбиоз для целей, не связанных с уставными. Разве воспитание детей может быть задачей, например, банка?

Но не в этом случае. Для самого надежного банка Татарстана решение о создании «отделения банка» в детском городе профессий было вполне осознанным — ведь это уже миссия: внедрить в подрастающее поколение азы финансовой грамотности и культуру общения между банком и клиентом, рассказать об истории возникновения денег и перспективах развития банковского дела…

Через интересную игру, адаптированную под возраст от четырех до 12 лет, используя настоящее оборудование, взрослые наставники КидСпейс расскажут просто о сложном. Скучно? Ничуть! Весело и увлекательно, а знания в голове останутся.

Не стоит удивляться тому, что дети уже через 10-15 лет решат связать свою жизнь именно с Ак Барс Банком в качестве клиента, делового партнера или сотрудника. Как говорится в известной рекламе, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет.