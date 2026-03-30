В Банке ЗЕНИТ существенно вырос оборот операций через СБП в 2025 году

Банк фиксирует устойчивый рост популярности оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). По итогам 2025 года оборот операций за товары и услуги через сервис в банке увеличился на 60%. Кроме того, на обслуживание было привлечено более 250 новых клиентов.

Рост этого показателя отражает общий тренд на рынке: всё больше покупателей выбирает оплату через СБП как быстрый и удобный способ расчета в магазинах, кафе, сервисных компаниях и других торговых точках. Компании, в свою очередь, активнее подключают сервис, стремясь расширить доступные способы расчета.

«Мы видим очевидный рост интереса к оплатам через СБП как со стороны покупателей, так и со стороны бизнеса. Для клиентов это удобный и быстрый способ оплаты, а для предпринимателей – в первую очередь более экономически оправданный. Ожидаем, что в 2026 году этот тренд продолжится», – отметил заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса Михаил Воронько.