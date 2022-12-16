В Банке ЗЕНИТ стали доступны переводы в армянских драмах и узбекских сумах

Банк ЗЕНИТ запустил переводы в армянских драмах и узбекских сумах для предпринимателей и компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Так же при расчете со странами ближнего зарубежья, Банк осуществляет операции в казахстанских тенге и белорусских рублях.

«Теперь бизнес может заключать контракты с контрагентами, готовыми вести расчеты в данных валютах. Также возможно получать экспортную выручку на счета в Банке ЗЕНИТ и продавать ее по курсу максимально приближенному к биржевому», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Ранее Банк ЗЕНИТ запустил услугу «Опция ВЭД Альтернатива» для клиентов МСБ, с помощью которой участники ВЭД могут бесплатно открыть счета в «дружественных» валютах, а также получить 30%-ю скидку на услугу валютный контроль «Все включено» и скидки на конверсионные операции, валютные переводы и на комиссию за валютный контроль. Для предпринимателей, которые только начинают вести международный бизнес через Банк ЗЕНИТ, обслуживание по услуге «Опция ВЭД Альтернатива» до 45 дней бесплатное.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ