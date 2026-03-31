В Банке России напомнили бизнесу о запрете на публичное привлечение инвестиций физлиц

С августа 2024 года вступил в силу федеральный закон, который запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и не регулируемым законодательно, а также их посредникам публично привлекать средства граждан в качестве инвестиций. Об этом со ссылкой на Банк России сообщает Министерство экономики РТ.

К исключениям относятся случаи, когда, привлекая инвестиции от граждан, компания предоставляет им ценные бумаги, выпуск которых предусмотрен законами о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах, ипотечных ценных бумагах.

За незаконное привлечение инвестиций физических лиц статьей 14.56.12 КоАП РФ установлены штрафы до 1 млн рублей. Банк России для защиты интересов потребителей финансовых услуг занимается выявлением псевдоинвестиционных компаний и проектов. Информация о выявленных фактах направляется в уполномоченные органы для принятия мер в соответствии с законодательством.

В сообщении отмечается, что нарушение закона может повлечь дополнительные меры со стороны регулятора: включение компании в предупредительный список и повышение уровня риска на платформе «Знай своего клиента», используемой кредитными организациями.

Предпринимателям рекомендуют учитывать законодательные ограничения и использовать легальные инструменты финансирования бизнеса. Подробная информация доступна на официальном сайте Банка России в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства».