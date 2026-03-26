В «Балтике» ответили на предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом

Председатель попечительского совета калининградской «Балтики» Илья Мясников прокомментировал эксцентричное поведение главного тренера команды Андрея Талалаева. На вопрос о необходимости направить специалиста на курсы управления гневом функционер ответил неожиданным образом.

«Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков», – цитирует Мясникова ТАСС.

Председатель попечительского совета подчеркнул, что в Калининграде тренера ценят именно за его темперамент. «Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят», – добавил он.

Сам Талалаев, по словам Мясникова, осознает свою эмоциональность.

«Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: „Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой“. Ну вот да, Андрей Викторович такой», – резюмировал функционер.