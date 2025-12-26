В «Балтике» назвали кандидатуру Талалаева не подходящим вариантом для «Спартака»

Фото: fc-baltika.ru

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался на тему возможного перехода наставника калининградцев Андрея Талалаева в московский «Спартак» в ходе беседы с журналистом «Спорт-экспресса».

– Знаем, что у него есть такая мечта — поработать за рубежом.

– Речь о чемпионатах европейского топ-5?

– Мне хочется верить, что да. Что это будет именно топ-5. Но это обсуждаемо. Если говорить о российских командах, честно, не уверен, что «Спартак» для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон, – сказал Мясников «Спорт-экспрессу».

После отставки Деяна Станковича в «Спартаке» временно был назначен исполняющим обязанности главного тренера Вадим Романов. В настоящий момент в московском клубе занимаются поиском нового специалиста.

По итогам первой половины чемпионата дебютант Премьер-лиги ФК «Балтика» занимает 5 место в турнирной таблице с 35 очками. «Спартак» идет на шестой строчке и отстает от калининградцев на 6 очков..