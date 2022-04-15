В Балтийское море вошли корабли НАТО

Судна морской противоминной группы НАТО зашли в Балтийское море для проведения учений с соседними странами альянса и странами-партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе штаба эстонских сил обороны.

«Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море. Эта группа состоит из пяти кораблей. В четверг, в Балтийское море вошла часть кораблей SNMG1, остальные корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллина», – сказано в сообщении.

Отмечается, что главная задача этой группы – продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Командующий ВМС Эстонии Юри Саська заявил, что на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.