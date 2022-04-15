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Официальная хроника
15 апреля 2022  11:57

В Балтийское море вошли корабли НАТО

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Судна морской противоминной группы НАТО зашли в Балтийское море для проведения учений с соседними странами альянса и странами-партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе  штаба эстонских сил обороны.

«Корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море. Эта группа состоит из пяти кораблей. В четверг, в Балтийское море вошла часть кораблей SNMG1, остальные корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллина», – сказано в сообщении. 

Отмечается, что главная задача этой группы – продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом. 

#НАТО #учения
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