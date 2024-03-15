В Балтасях молодая марийская пара поженилась, а потом проголосовала

Молодая пара из Марий Эл Оксана и Дмитрий - жители пограничного с Татарстаном Мари-Турекского района зарегистрировали свой брак в ЗАГСе Балтасей, а после церемонии проголосовали на выборах Президента России.

Проведение свадеб молодых пар из соседней с Татарстаном республики Марий Эл - это уже своеобразная традиция. Гости из Марий Эл в своих национальных нарядах с песнями на родном языке проходят по улицам, танцуют народные танцы, тем самым добавляя праздника и разнообразия в жизнь многонационального Балтасинского района.

«Мы живем совсем рядом с поселком Балтаси, деревня Сардаял всего в 20 километрах. Сюда приезжаем в магазины, это наш второй райцентр! В выборах тоже участвуем здесь. Даже из-за свадьбы нельзя оставаться на стороне от важного события страны. Участие в выборах - обязанность каждого гражданина. Мы ведь своими руками строим свое будущее, поэтому свой голос надо отдать. Конечно, мы немного волнуемся, сегодня же вдвойне серьезный день. Самое главное - мы голосуем как только что созданная молодая семья», – поделилась невеста Оксана, отметив, что в этом году в России - Год семьи.

Сотрудники ЗАГСа Зухра Ахметханова и Люция Нигматзянова приветствуют молодую пару и проводят церемонию бракосочетания. Сразу после этого торжественного момента молодожены направляются в избирательный участок и участвуют в выборах президента страны.

Поздравить гостей приехал заместитель руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета Ильгам Гайнутдинов.

«Семья - надежная основа нашего государства, общества. Свадьба в день выборов Президента нашей страны - это само по себе огромное событие. Мы благодарны нашим друзьям из Марий Эл за то, что они не теряют своих традиций и обычаев, сохраняют традиции предков, передают их новому поколению. В семьях, где чтят традиции, дети растут воспитанными, уважающими нравственные ценности, и становятся нашей надеждой на будущее. Искренне поздравляем Оксану и Дмитрия Кузнецовых, желаем им большого счастья. Чтобы отданные ими голоса послужили установлению мира и приближению победы», – сказал Гайнутдинов.

Зульфия Шакирова