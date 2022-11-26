В Балтасинскую ЦРБ по нацпроекту поступили маммограф, передвижной рентген и аппарат УЗИ

Медики центральной районной больницы Балтасей начали работать на новом оборудовании, которое закупили по программе модернизации медучреждений первичного звена национального проекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

В ноябре в больницу поступили диагностический маммограф, УЗИ-аппарат и передвижной рентген-аппарат, на днях их установили и начали работать.

Благодаря новому маммографу в ЦРБ смогут проверить больше женщин на заболевания молочных желез. Новый УЗИ-аппарат также поможет варчам проводить необходимые исследования большему числу пациентов.

А передвижной рентген-аппарат существенно расширил область применения рентгенологических исследований, его смогут использовать практически во всех подразделениях ЦРБ.