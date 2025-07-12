В Балтасинском районе водитель иномарки погиб, вылетев в кювет

Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции МВД по РТ

В Балтасинском районе Республики Татарстан 11 июля произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, водитель автомобиля Mitsubishi 1966 года рождения, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности.

Управляя транспортным средством, он совершил опрокидывание в кювет встречного направления. В результате аварии водитель скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и не пренебрегать средствами безопасности.