Скончался известный челнинский журналист Гафиулла Газизов

В Балтасинском районе Татарстана умер известный журналист, корреспондент газет «Шәһри Чаллы» и «Туганайлар» Гафиулла Газизов. Об этом «Татар-информу» сообщила его жена Наиля Газизова.

«В последние годы мы жили в родном селе мужа Верхнем Субаше. Он уже однажды пережил инфаркт. Всё вроде было хорошо, но сердце внезапно схватило. Вчера на скорой помощи увезли в Казань. Умер в больнице, на операционном столе», — рассказала Наиля ханум.

Гафиулла Газизов родился в селе Верхний Субаш Балтасинского района Татарской АССР. После армии работал на КАМАЗе. Заочно учился на факультете журналистики КГУ. В 1989 году стал редактором и ведущим передач на татарском языке на заводском радио. В годы подъема национального самосознания татар Газизов подготовил множество передач о родном языке, истории, судьбе народа.

В 1992 журналиста пригласили на городское радио. Генеральный директор городской телерадиокомпании Рахман Шафигуллин назначил его своим заместителем, отвечающим за радиовещание.

С 1998 года Гафиулла Газизов сотрудничал с «Радио Азатлык» (Министерством юстиции РФ 5 декабря 2017 года «Радио Азатлык» внесено в реестр СМИ — иностранных агентов, в 2022 году сайт радио был заблокирован в России). Также был корреспондентом газет «Шәһри Чаллы» и «Туганайлар».

Гафиулла Газизов и его супруга Наиля вырастили двоих сыновей. Журналиста похоронят сегодня в родном селе.