В Балтасинском районе Татарстана упразднят поселок Ямбурово

В Татарстане упразднят поселок Ямбурово, расположенный в Балтасинском районе. Такое решение приняли сегодня депутаты на 20-м заседании Государственного Совета РТ.

«Проведен анализ всех населенных пунктов на предмет их функционирования и развития. По результатам анализа выявлен один населенный пункт, несоответствующий критериям развития, – поселок Ямбурово в составе Кугунурского сельского поселения», – рассказал глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин.

По его словам, зарегистрированных жителей в этом населенном пункте нет. Последний житель переехал в село Ципья Балтасинского района в 2004 году.

Социальные объекты, объекты культурного наследия и достопримечательности на территории поселка также отсутствуют. Кроме того, нет централизованного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также местных дорог.

«Поселок Ямбурово утратил признаки населенного пункта, фактически не функционирует и не имеет перспектив дальнейшего развития», – отметил Нутфуллин.

Инициативу об упразднении этого населенного пункта поддержали жители Кугунурского сельского поселения.