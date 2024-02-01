В Балтасинском районе спасли зайца-русака, который хотел полакомиться яблоками

Угодившего в ловушку зайца-русака спас внештатный общественный инспектор Балтасинского района. Животное пробралось в один из частных домов села Биктяшево, сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Как отметили в комитете, заяц залез в дом через дымовую трубу и захотел полакомиться яблоками. Животное заметили жители дома и вызвали специалиста. Он вытащил и осмотрел ушастого, серьезных повреждений животное не получило. Выпускали зайца-русака в естественную среду обитания всем селом.