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Общество 1 февраля 2024 16:09

В Балтасинском районе спасли зайца-русака, который хотел полакомиться яблоками

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Угодившего в ловушку зайца-русака спас внештатный общественный инспектор Балтасинского района. Животное пробралось в один из частных домов села Биктяшево, сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Как отметили в комитете, заяц залез в дом через дымовую трубу и захотел полакомиться яблоками. Животное заметили жители дома и вызвали специалиста. Он вытащил и осмотрел ушастого, серьезных повреждений животное не получило. Выпускали зайца-русака в естественную среду обитания всем селом.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

#госкомитет по биоресурсам рт
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