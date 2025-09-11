В Балтасинском районе РТ хотят упразднить поселок Ямбурово

В Татарстане хотят упразднить поселок Ямбурово, расположенный в Балтасинском районе. Соответствующий законопроект внес в Госсовет республики Совет этого муниципалитета. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«В Балтасинском районе проведен анализ всех населенных пунктов на предмет их функционирования и развития. По результатам анализа выявлен один населенный пункт, не соответствующий критериям развития – поселок Ямбурово в составе Кугунурского сельского поселения», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В состав Кугунурского сельского поселения входят восемь населенных пунктов, в семи из которых проживают жители. По информации отдела МВД России по Балтасинскому району, зарегистрированные жители в Ямбурово отсутствуют. Последний житель переехал оттуда в село Ципья Балтасинского района еще в 2004 году.

Согласно кадастровым картам, на месте этого поселка находится земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, на этой территории нет централизованного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, социальных объектов и местных дорог.

«Поселок Ямбурово утратил признаки населенного пункта, фактически не функционирует и не имеет перспектив дальнейшего развития», – отмечается в пояснительной записке.

Жители Кугунурского сельского поселения поддержали инициативу об его упразднении.