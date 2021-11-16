В Балтасинском районе РТ по нацпроекту отремонтирована региональная автодорога

В Татарстане отремонтирована дорога Балтаси – Атня – Большие Лызи 2-я часть протяженностью 4240 метров. Работы проведены в Балтасинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает Инспекция государственного строительного надзора РТ.

«Инспекторы Госстройнадзора РТ провели проверку соответствия выполненных работ и примененных строительных материалов при переустройстве сетей связи, ЛЭП, газопровода, устройстве земляного полотна, искусственных сооружений, а также укрепительных работ на прочность и устойчивость как грунтов, так и элементов дорожной конструкции», – говорится в сообщении.

После положительного заключения итоговой проверки объект может быть введен в эксплуатацию.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 км региональных автодорог.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. В прошлом году их цели были скорректированы.