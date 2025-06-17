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Экономика 17 июня 2025 12:45

В Балтасинском районе появится санаторий за 2 млрд рублей

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В Балтасинском районе появится санаторий за 2 млрд рублей
Эскиз предоставлен пресс-службой АИР РТ

В Балтасинском районе Татарстана рядом с озером Кара-Куль планируют построить санаторный комплекс. Об этом сообщил глава района Рамиль Нутфуллин на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

По словам инвестора, сейчас проект находится на стадии проектирования, но уже в феврале 2026 года планируется приступить к строительству комплекса.

Запустят санаторий в первой половине 2028 года, а инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей.

Строительство оздоровительных учреждений соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

#Санаторий #Балтасинский район #Татарстан
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