В Балтасинском районе появится санаторий за 2 млрд рублей
В Балтасинском районе Татарстана рядом с озером Кара-Куль планируют построить санаторный комплекс. Об этом сообщил глава района Рамиль Нутфуллин на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.
По словам инвестора, сейчас проект находится на стадии проектирования, но уже в феврале 2026 года планируется приступить к строительству комплекса.
Запустят санаторий в первой половине 2028 года, а инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей.
Строительство оздоровительных учреждений соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».