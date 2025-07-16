В Балтасинском районе по нацпроекту завершился капремонт четырех ФАПов

В четырех поселках Балтасинского района РТ по нацпроекту завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Информация появилась на сайте Минздрава РТ.

Завершение капремонта стало важным событием для жителей деревни Карадуван, села Малые Лызи, Чапшар и Шуда. Теперь они могут получать медицинские услуги в современных, теплых и уютных фельдшерско-акушерских пунктах. Все ФАПы соответствуют современным требованиям и санитарным нормам.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Принимать пациентов в отремонтированных ФАПах одно удовольствие. Нам предоставили достойные условия труда, а нашим пациентам — комфортные условия для получения медицинской помощи», — говорят фельдшеры ФАПов Балтасинской ЦРБ.

Как отмечал Раис Татарстана Рустам Минниханов, в республике ежегодно ремонтируют более 100 медучреждений, включая ФАПы и поликлиники. Обновление проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также в рамках республиканских программ.