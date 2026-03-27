В Балтасинском районе назначили нового руководителя местного ОМВД

Фото: МВД по РТ

Начальником отделения МВД России по Балтасинскому району стал Фанис Газизуллин. Накануне замглавы МВД Татарстана Алексей Завгороднев представил его коллективу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Замминистра выразил уверенность, что в качестве руководителя ОВД Фанис Газизуллин предложит новые решения, направленные на повышение эффективности работы подразделения.

Подполковник полиции Фанис Газизуллин служит в органах внутренних дел с 1994 года. Его профессиональная деятельность связана с Балтасинским районом, где он в разные годы работал в уголовном розыске и службе участковых уполномоченных. До нового назначения занимал должность заместителя начальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Балтасинскому району.