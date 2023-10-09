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Руc Тат
Происшествия 9 октября 2023 12:24

В Балтасинском районе мужчина ударил ножом брата и у него случился инсульт

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В Балтасинском районе Татарстана после посиделок со спиртным в больницу угодили два брата, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В минувшие выходные в деревне Верхний Субаш двое братьев устроили застолье со спиртным, но в какой-то момент сильно повздорили.

В итоге 29-летний мужчина схватил нож и ударил своего 32-летнего брата.

В больницу попали оба: один с ножевым ранением в брюшной полости, второй – с инсультом.

#пьяная ссора
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