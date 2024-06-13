В Балашихе суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России

Дело в отношении двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов (7,3 млрд руб.), поступило в Балашихинский городской суд Московской области, сообщается в картотеке инстанции.

По данным РИА Новости, следователям СК Марату Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.

Впоследствии хакеры пожаловались на Марата Тамбиева в ФСБ, после этого следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Кристину Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации «для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков».

Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.