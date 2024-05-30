В Баку прошел юбилейный гала-концерт Международного фестиваля имени Вагапова

В Азербайджане прошел юбилейный гала-концерт Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова. В 2024-м мероприятию исполнилось 20 лет.

Концерт в Баку провели в Международном Доме мугама. Организатором выступил Фонд Рашида Вагапова при поддержке Правительства РТ, Минкультуры Азербайджана, Русского Дома в Баку и центра татарской молодежи «Яшьлек», сообщает Полпредство Татарстана.

Посол России в АР Михаил Евдокимов поблагодарил Татарстан за поддержку соотечественников, отметив, что подобные проекты вносят вклад в развитие российско-азербайджанского сотрудничества.

Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, в свою очередь, поздравил участников, гостей и организаторов фестиваля от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В концерте участвовали лауреаты фестиваля: Рустем Асаев, Гульсирень Абдуллина, Ранис Габбазов, Илюза Валиуллова и другие артисты. При этом генпродюсера фестиваля Рифата Фаттахова удостоили сертификата Ассоциации культуры Азербайджана «Посол культуры».

фото: Полпредство Татарстана