В Баку обсудили проекты совместных образовательных программ КФУ с вузами Азербайджана

В Баку с 20 по 24 ноября проходят Дни образования Республики Татарстан в Азербайджанской Республике. Воглавляет делегацию министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Татарстанскую сторону представляет Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета во главе с директором Радифом Замалетдиновым.

В рамках программы прошли встречи с министром науки и образования Азербайджанской Республики Эмином Амруллаевым, ректорами Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного педагогического университета, Бакинского университета иностранных языков, Бакинского славянского университета.

Делегация также побывала в Академии наук Азербайджанской Республики.

Во время встреч достигнуты договоренности о дальнейшем научно-образовательном сотрудничестве по организации исследований в области сопоставительного изучения, а также продвижения русского, татарского и азербайджанского языков и культур. Были обсуждены проекты реализации совместных образовательных программ КФУ с вузами Азербайджанской Республики, сообщает пресс-служба ИФМК КФУ.