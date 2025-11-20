В «Байтике» прошел республиканский семинар по итогам детской оздоровительной кампании

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Республиканский семинар организаторов детского и молодежного отдыха, посвященный итогам оздоровительной кампании 2025 года состоялся в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Мероприятие собрало более 180 специалистов, работающих в сфере детского отдыха как на территории республики, так и за ее пределами.

Семинар проводится ежегодно и направлен на подведение итогов года в сфере организации отдыха детей и постановку задач на следующий период.

В 2025 году он прошел на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик», объединив представителей муниципальных образований, подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, руководителей организаций детского отдыха и организаторов профильных смен.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В рамках программы состоялась стратегическая сессия «Детский отдых Республики Татарстан: перспективы и точки роста». Участники обсуждали возникающие в лагерях ситуации, анализировали практику работы и рассматривали направления, которые требуют развития.

Создание современной инфраструктуры для детского отдыха, дополнительного образования и досуга соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров, подводя итоги оздоровительной кампании, отметил, что в числе ее ключевых результатов – стабильность и безопасность. Он подчеркнул, что каждый ребенок находился под надежным присмотром, и назвал это главным приоритетом, с которым все лагеря успешно справились.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Также он обратил внимание на улучшение качества и расширение спектра программ: в 2025 году появились новые профильные смены – инженерные, экологические, волонтерские, медийные, предоставляющие детям практические навыки. Кадыров сообщил, что в следующем году перед отраслью стоит задача не только обучать, но и оценивать качество полученных знаний по итогам смен.

В рамках семинара министр также вручил награды организаторам отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан по итогам кампании 2025 года. Поощрения получили более 30 специалистов.

Директор Республиканского центра «Лето» Нина Шимина заявила, что завершившаяся кампания стала успешной и открыла новый этап развития отрасли. Она отметила, что прошедший семинар продемонстрировал профессиональный рост и сплоченность сообщества.

По ее словам, вклад участников, их идеи и готовность внедрять инновации являются тем ресурсом, который позволит сделать отдых детей в 2026 году более современным, насыщенным и безопасным.